Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4136
0.07%
Dolar
17.9415
0.05%
Altın
1.038
-0.04%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
439.544
-0.23%
BTXN Coin
6.43
-1.83%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi

    Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy, hayatlarını birleştirdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki nikah törenine; Ömer Çelik, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım da katıldı.
    • 15.08.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 01:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi

    Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy ile Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş, dünya evine girdi.

    Ersoy ile Erbaş, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

    Nikah törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, katılım sağladı.

    Özbek ile Yıldırım, çifti tebrik etti

    Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım, törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi.

    Çelik, Erbaş'a evlilik cüzdanlarını verdi

    Ayrıca törende bir konuşma yapan Ömer Çelik, ikilinin evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi VİDEO

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi #1

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi #2

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi #3

    Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi #4


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı?
    Yaşam

    İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı?

    Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı
    3. Sayfa

    Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı

    Görüş Bildir