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    Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığını bilmiyor

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:37
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    Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığını bilmiyor

    Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, davalık olduğu Mehmet Ali Erbil’in TikTok’ta günde 70-100 bin TL arası bir para kazandığını iddia etmişti. Ünlü şovmen, bu iddialar hakkında konuştu.

    "Mali danışmanlarımdan iyi biliyor"

    Erbil, ,"Bu hesap üzerinden akşamları canlı yayınlar yaparak eğleniyorum. Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor.

    "Yok be"

    Öyle bir şey yok be. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle hiç ilgilenmiyorum." diyerek kahkaha attı.

    Mehmet Ali Erbil, TikTok tan ne kadar para kazandığını bilmiyor #1

    Mehmet Ali Erbil, TikTok tan ne kadar para kazandığını bilmiyor #2

    Mehmet Ali Erbil, TikTok tan ne kadar para kazandığını bilmiyor #3

    Mehmet Ali Erbil, TikTok tan ne kadar para kazandığını bilmiyor #4


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