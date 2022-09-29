Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığını bilmiyor

Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığını bilmiyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar para kazandığıyla ilgili konuştu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, davalık olduğu Mehmet Ali Erbil’in TikTok’ta günde 70-100 bin TL arası bir para kazandığını iddia etmişti. Ünlü şovmen, bu iddialar hakkında konuştu.

"Mali danışmanlarımdan iyi biliyor"

Erbil, ,"Bu hesap üzerinden akşamları canlı yayınlar yaparak eğleniyorum. Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor.

"Yok be"

Öyle bir şey yok be. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle hiç ilgilenmiyorum." diyerek kahkaha attı.