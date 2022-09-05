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    Mehmet Ali Erbil'den Yunanistan'a tepki

    TikTok hesabından canlı yayın yapan ve takipçilerinden hediye isteyen Mehmet Ali Erbil, Yunanistan'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 08:09
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 08:13
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    Mehmet Ali Erbil'den Yunanistan'a tepki

    Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücade eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günleri geride bıraktı.

    Sektöre hızlı bir giriş yapan Erbil, TikTok üzerinden sık sık yayın açarak takipçileriyle buluşuyor ve espri yapıyor.

    Ünlü şovmen, takipçilerinden hediye istemeyi de ihmal etmiyor. Yine bugün canlı yayın açan Erbil, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

    "Türkler birlik olmalı"

    Yunanistan'a tepki gösteren Erbil, "Türkler birlik olmalı. Yunanistan meselesi var, onların başını ezeceğiz. Anca böyle arada bir ses çıkarabiliyorlar. Cumhurbaşkanımız onlara gerekli mesajı verdi" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Ali Erbil den Yunanistan a tepki #1

    Mehmet Ali Erbil den Yunanistan a tepki #2


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