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    Mehmet Ali Erbil'in tayt isyanı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kilolu ve kalın bacaklı kadınların tayt giymesini istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:18
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    Mehmet Ali Erbil'in tayt isyanı

    Önceki gün TikTok'ta trollenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gündemden düşmüyor.

    TikTok'ta yapılan şakayla dünyaca ünlü futbolcu Ronaldı ile canlı bağlantı yaptığını sanan Erbil, şimdi de tayt polemiğine dahil oldu.

    "Kalın bacaklılar giymesin"

    Şovmen, geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun tayt olayına değinen muhabirlerin sorusuna "Ben tayt giymiyorum. Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiştir taytı.

    "Yakışan giyecek"

    Yakışan giyecek, güzel bacakları olan, uzun bacakları olan giyecek. Kilolu olan tayt giymesin. Mesala düzgün fiziği olan Serenay Sarıkaya gibi güzel bacakları olan birisi, Aleyna Tilki, Dua Lipa giysin. Dibine kadar giysin" açıklamaları ile yine şaşırtmadı.

    Mehmet Ali Erbil in tayt isyanı #1


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