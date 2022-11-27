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    Mehmet Diçlerler, Bebek'te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım

    Mehmet Dinçerler, dün akşam Bebek'te kadınlarla birlikte objektiflere yansırken yanındaki hanımefendinin avukatı olduğu açıklamasında bulundu.
    • 27.11.2022 - 15:16
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    Mehmet Diçlerler, Bebek'te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım

    Mehmet Dinçerler ve Hadise; 30 Nisan’da evlenirken, 30 Eylül’de de tek celsede boşandı.

    Mehmet Dinçerler, önceki gece kız arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekandaydı.

    Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Dinçerler ve arkadaşları, görüntü vermemek için başlarını çevirdi.

    "Yanımdaki avukatım"

    Bir mekanda 2 kadınla görüntülenen Dinçerler'in yanındaki gizemli kadın merak konusu oldu.

    Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim "Yanımdaki avukatım ve çok da yakın arkadaşım." dedi.

    Mekanda 2 saat oturan Dinçerler, çıkışta hanımlardan farklı bir yöne gitti.

    Mehmet Diçlerler, Bebek te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım #1

    Mehmet Diçlerler, Bebek te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım #2

    Mehmet Diçlerler, Bebek te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım #3

    Mehmet Diçlerler, Bebek te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım #4


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