Mehmet Diçlerler, Bebek'te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım

Mehmet Dinçerler, dün akşam Bebek'te kadınlarla birlikte objektiflere yansırken yanındaki hanımefendinin avukatı olduğu açıklamasında bulundu.

Mehmet Dinçerler ve Hadise; 30 Nisan’da evlenirken, 30 Eylül’de de tek celsede boşandı.

Mehmet Dinçerler, önceki gece kız arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekandaydı.

Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Dinçerler ve arkadaşları, görüntü vermemek için başlarını çevirdi.

"Yanımdaki avukatım"

Bir mekanda 2 kadınla görüntülenen Dinçerler'in yanındaki gizemli kadın merak konusu oldu.

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim "Yanımdaki avukatım ve çok da yakın arkadaşım." dedi.

Mekanda 2 saat oturan Dinçerler, çıkışta hanımlardan farklı bir yöne gitti.