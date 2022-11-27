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- Mehmet Diçlerler, Bebek'te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım
Mehmet Diçlerler, Bebek'te kadınlarla görüntülendi: Yanımdaki avukatım
Mehmet Dinçerler, dün akşam Bebek'te kadınlarla birlikte objektiflere yansırken yanındaki hanımefendinin avukatı olduğu açıklamasında bulundu.
- 27.11.2022 - 15:16
Mehmet Dinçerler ve Hadise; 30 Nisan’da evlenirken, 30 Eylül’de de tek celsede boşandı.
Mehmet Dinçerler, önceki gece kız arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekandaydı.
Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Dinçerler ve arkadaşları, görüntü vermemek için başlarını çevirdi.
"Yanımdaki avukatım"
Bir mekanda 2 kadınla görüntülenen Dinçerler'in yanındaki gizemli kadın merak konusu oldu.
Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim "Yanımdaki avukatım ve çok da yakın arkadaşım." dedi.
Mekanda 2 saat oturan Dinçerler, çıkışta hanımlardan farklı bir yöne gitti.