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    Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı evi boşattı

    Hadise'nin 5 ay evli kalabildiği Mehmet Dinçerler, evden robot süpürgeyi ve gümüş tepsiyi alıp gitti.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:10
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    Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı evi boşattı

    Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, geçtiğimiz cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı.

    Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği öğrenilmişti.

    Robot süpürgeyi ve gümüş tepsiyi aldı

    Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. 2. Sayfa programının iddiasına göre, Dinçerler, Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldı.

    İbrahim Çelikkol'dan Hadise'ye destek

    Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği iddialar arasında. Zor durumda kalan Hadise'ye Çelikkol destek verdi. Yakışıklı oyuncu, ünlü şarkıcıya istediği kadar evde oturabileceğini söyledi.

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    Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı evi boşattı #5

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    Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı evi boşattı #7

    Mehmet Dinçerler, Hadise ile yaşadığı evi boşattı #8


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