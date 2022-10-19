Mehmet Dinçerler: Konuşmayı sevmem

Şarkıcı Hadise ile boşandıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Dinçerler günler sonra ortaya çıktı.

Mehmet Dinçerler, Cem Adrian'ın Kuruçeşme'de verdiği konseri tek başına izledi. Adrian'ın sahneden görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Dinçerler, aracını beklerken kameralara yakalandı.

"Bir şey söylemeyeceğim"

Hadise ile boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar hakkındaki ısrarlı soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Mehmet Dinçerler, "İyi akşamlar... Konseri dinledim. Ben çok konuşmuyorum biliyorsunuz. Bir şey söylemeyeceğim." diyerek aracına binip gözlerden kayboldu.