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    Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcı ile görüntülendi

    Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcı ile görüntülendi

    Yaklaşık bir ay önce tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, Hadise'yi çabuk unuttu. Dinçerler'in, Kuveytli şarkıcı ile katıldığı bir düğünde sarmaş dolaş halleri kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:33
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    Magazin dünyasına damga vuran Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma süreci, hala çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

    Hadise 'baskı' nedeniyle evliliğini tek celsede sonlandırırken, ikili hakkında sayısız iddia ortaya atıldı.

    Kuveytli şarkıcıyla dans etti

    Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler'in adı birkaç farklı isimle anılırken, bu kez Kuveytli bir şarkıcı ile sarmaş dolaş görüntülendi.

    Boşanmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçen Dinçerler, katıldığı bir düğünde Şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde dans etti.

    Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, yeni çiftin o anları bir davetli tarafından kayda alındı.

    Soruları yanıtlamadı

    Düğün sonunda kendisine yöneltilen mikrofonları geri çeviren Dinçerler, hızla aracına yürüdü.

    Boşanma sebebi Hadise ile aynı

    Bir diğer yandan şarkıcı Rawan Bin Hussain'in de psikolojik baskı gördüğü eşi ile yakın zamanda boşandığı iddia ediliyor.

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