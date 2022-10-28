Mehmet Dinçerler Kuveytli şarkıcı ile görüntülendi

Yaklaşık bir ay önce tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, Hadise'yi çabuk unuttu. Dinçerler'in, Kuveytli şarkıcı ile katıldığı bir düğünde sarmaş dolaş halleri kaydedildi.

Magazin dünyasına damga vuran Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma süreci, hala çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Hadise 'baskı' nedeniyle evliliğini tek celsede sonlandırırken, ikili hakkında sayısız iddia ortaya atıldı.

Kuveytli şarkıcıyla dans etti

Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler'in adı birkaç farklı isimle anılırken, bu kez Kuveytli bir şarkıcı ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Boşanmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçen Dinçerler, katıldığı bir düğünde Şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde dans etti.

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, yeni çiftin o anları bir davetli tarafından kayda alındı.

Soruları yanıtlamadı

Düğün sonunda kendisine yöneltilen mikrofonları geri çeviren Dinçerler, hızla aracına yürüdü.

Boşanma sebebi Hadise ile aynı

Bir diğer yandan şarkıcı Rawan Bin Hussain'in de psikolojik baskı gördüğü eşi ile yakın zamanda boşandığı iddia ediliyor.