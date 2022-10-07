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    Mehmet Dinçerler, robot süpürge sorusuna cevap vermedi

    Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:59
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    Mehmet Dinçerler, robot süpürge sorusuna cevap vermedi

    Şarkıcı Hadise'nin 5 ay evli kaldığı ve tek celsede boşandığı iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

    Basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Mehmet Dinçerler'e, düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberleri soruldu.

    Cevap yok

    Evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.

    Mehmet Dinçerler, robot süpürge sorusuna cevap vermedi #1

    Mehmet Dinçerler, robot süpürge sorusuna cevap vermedi #2


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