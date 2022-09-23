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    Mehmet Dinçerler Rodos'ta görüntülendi

    Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler, Rodos'ta görüldü.
    • 23.09.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 21:38
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    Mehmet Dinçerler Rodos'ta görüntülendi

    Magazin dünyasının gündeminde Hadise ve Mehmet Dinçerler var.

    Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

    Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

    Rodos’ta

    Tüm bu olanlardan sonra ortalarda görünmeyen Mehmet Dinçerler, Rodos’ta ortaya çıktı.

    Mehmet Dinçerler Rodos ta görüntülendi #1

    Tanındı

    Mehmet Dinçerler, erkek arkadaşıyla birlikte Rodos'ta görüntülendi.

    Üç erkek arkadaşıyla adaya giden Dinçerler’i, adada tatil yapan Türk vatandaşlar tanıdı.

    Kendini kamufle etti

    Dinçerler'in şapka ve maskeyle kendisi kamufle ettiği ise dikkat çekti.

    Mehmet Dinçerler Rodos ta görüntülendi #2

    Mehmet Dinçerler Rodos ta görüntülendi #3


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