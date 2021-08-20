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    Mehmet Dinçerler'den Hadise suskunluğu

    Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alan piyanist Evgeny Grinko'nun konserini izledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 08:35
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    Mehmet Dinçerler'den Hadise suskunluğu

    Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

    Geçtiğimiz ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, ardından Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da tatil yapmıştı.

    "ÖZEL HAYAT KONUŞMAM"

    Önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'nun Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'ndeki konserini dinleyen Mehmet Dinçerler, Hadise ile ilgili soruları yine yanıtlamak istemedi. Genç iş adamı, "Arkadaşlar ben hiç özel hayat konuşmadım, teşekkür ederim. Hayatımız gayet iyi, her şey yolunda." dedi.

    Mehmet Dinçerler den Hadise suskunluğu #1

    Mehmet Dinçerler den Hadise suskunluğu #2

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