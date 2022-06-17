Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye yasak geldi

Yakışıklı iş adamı Mehmet Dinçerler'den şarkıcı eşi Hadise'ye yasak geldiği iddia edildi.

Birkaç ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerin katıldığı 20 kişilik bir törenle dünyaevine giren Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdilerde Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, takipçileriyle tatil fotoğraflarını paylaştı.

"Zaman yok"

36 yaşındaki şarkıcı, rengarenk pareosuyla verdiği pozlara "Üzülmek için zaman yok" notunu düştü.

"Özgür ol"

Evlilik öncesinde bikinili ve cesur pozlar veren Hadise'nin arkası dönük poz vermesi takipçilerini şaşırttı. Ünlü şarkıcıya takipçileri, "Niye kapattın kendini? Cesur ol Hadise... Özgür ol Hadise" gibi yorumlar yaptı.