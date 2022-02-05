Mehmet Dinçerler'in amcasının avukatı konuştu

Amcasına kefil olduğunu söyleyerek aile şirketine ait borç iddialarını yalanlayan Mehmet Dinçerler, Hadise'ye aldığı milyonluk yüzüğü kaybedebilir.

Yakın zamanda şarkıcı Hadise ile evlilik kararı alan ve şirketine ait borç iddiaları ile gündemden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak kendisinin borcu olmadığını; kefil olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Mehmet Dinçerler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Dinçerler'in amcasının avukatı olan Hicran Akkaya Şenol, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olarak tüm süreci anlattı.

"AMCASININ EVİNİ SATTIRDI"

Borcun Mehmet Dinçerler’e ait olduğunu; amcanın yeğeni Dinçerler'e geçmiş yıllarda kefil olduğunu söyleyen avukat Şenol, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Dinçerler amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama işin en kötüü ne biliyor musunuz, borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. Gerekçe yaptı, 'Ben amcamın ismini almak istiyorum' dedi.

"11 MİLYON LİRA BORCU VAR"

Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var Mehmet’in. Bütün bankalara borçları vardı, yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri 2 bankaya borcu var, o da amcanın borcu.



"EN SON AŞAMADA YÜZÜĞE EL KONULABİLİR"

Yüzük bir metefor. Haczi mümkün mü derken bu hukuki bir mesele. Şu an içni etik bulmam ama en son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..."

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği yüzük haciz edilecek mi?



"BORCU VARKEN GECELİĞİ 28 BİN LİRALIK OTELLERDE TATİL YAPIYOR"

Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını kapatmasıyla ilgili de konuşan Şenol, şöyle devam etti:

"Instagram’ını niye kapattı sizce? Biz o tatilleri filan gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Orada aslında onun borcu ile uğraşılırken o tatil yapıyordu. Gecede 28 bin lira veriyor kaldığı otellere. Hadise buralara emek vererek gelmiş, otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz."

"AMCASI İLE BABASININ ARASI AÇILDI"

Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının olaylar yüzünden arasının açıldığını da açıklayan Şenol, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." dedi.

