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    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası

    İş adamı Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye evlilik teklifi sırasında hediye ettiği yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Yüzüğün asıl maliyetinin 180 bin lira olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:21
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    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası

    Magazin sevenlerin aklı hala boşanma aşamasında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’de…

    Ayrılık Hadise’nin konserinde ağlaması ve Dinçerler’in alyanssız şekilde bir davete katılmasıyla ortaya çıktı.

    Boşanma davası açtı

    Çok geçmeden Hadise, boşanma davası açtığını duyurdu.

    İkili hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

    Dinçerler’in Hadise'nin sanat hayatının kısıtlandığı öne sürülürken, iş aramı bunu yalanladı.

    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası #1

    ‘Tüm düğün takılarını geri istedi’ iddiası

    İddialar bununla da sınırlı kalmadı.

    Buna göre Dinçerler’in Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği ifade edildi.

    Ancak bunun mümkün olamayacağı belirtildi.

    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası #2

    ‘Yüzük replika’

    Bugün sosyal medya başka bir ilginç gelişme ile çalkalandı.

    Dinçerler’in Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon liralık pırlanta yüzüğün replika olduğu iddia edildi.

    İş adamı Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuvar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi.

    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası #3

    Ayırt edilmiyor

    Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler…

    Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.

    Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası #4


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