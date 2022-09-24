Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye taktığı yüzük ‘replika’ iddiası

İş adamı Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye evlilik teklifi sırasında hediye ettiği yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Yüzüğün asıl maliyetinin 180 bin lira olduğu belirtildi.

Magazin sevenlerin aklı hala boşanma aşamasında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’de…

Ayrılık Hadise’nin konserinde ağlaması ve Dinçerler’in alyanssız şekilde bir davete katılmasıyla ortaya çıktı.

Boşanma davası açtı

Çok geçmeden Hadise, boşanma davası açtığını duyurdu.

İkili hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Dinçerler’in Hadise'nin sanat hayatının kısıtlandığı öne sürülürken, iş aramı bunu yalanladı.

‘Tüm düğün takılarını geri istedi’ iddiası

İddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Buna göre Dinçerler’in Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği ifade edildi.

Ancak bunun mümkün olamayacağı belirtildi.

‘Yüzük replika’

Bugün sosyal medya başka bir ilginç gelişme ile çalkalandı.

Dinçerler’in Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon liralık pırlanta yüzüğün replika olduğu iddia edildi.

İş adamı Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuvar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi.

Ayırt edilmiyor

Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler…

Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.