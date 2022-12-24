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    Melek Mosso hamur yoğurdu

    Sosyal medya hesabından 6 yıl önce hamur yoğurduğu anları paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 16:23
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    Melek Mosso hamur yoğurdu

    Türkiye'nin sevdiği sanatçıları arasında yer alan Melek Mosso, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Asıl adı Melek Davarcı olan şarkıcı, 2021 yılında tanıştığı manken ve oyuncu Serkan Sağdıç ile ilişki yaşıyor.

    Ses rengi ve mizacı ile beğeni toplayan Mosso, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında.

    Hamur yoğurdu

    Mosso bu kez hesabından hamaratlığını paylaştı.

    6 yıl önce hamur yağurduğu anları paylaşan Mosso, "Bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim" notunu düştü.

    Sevilen şarkıcının o paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Melek Mosso hamur yoğurdu VİDEO

     

    Melek Mosso hamur yoğurdu #1

    Melek Mosso hamur yoğurdu #2

    Melek Mosso hamur yoğurdu #3

    Melek Mosso hamur yoğurdu #4


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