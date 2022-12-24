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Melek Mosso hamur yoğurdu
Sosyal medya hesabından 6 yıl önce hamur yoğurduğu anları paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 16:23
Türkiye'nin sevdiği sanatçıları arasında yer alan Melek Mosso, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Asıl adı Melek Davarcı olan şarkıcı, 2021 yılında tanıştığı manken ve oyuncu Serkan Sağdıç ile ilişki yaşıyor.
Ses rengi ve mizacı ile beğeni toplayan Mosso, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında.
Hamur yoğurdu
Mosso bu kez hesabından hamaratlığını paylaştı.
6 yıl önce hamur yağurduğu anları paylaşan Mosso, "Bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim" notunu düştü.
Sevilen şarkıcının o paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Melek Mosso hamur yoğurdu VİDEO