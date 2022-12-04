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    Meli Bendeli'nin yatak pozu

    Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun sosyal medyadaki yatak pozu binlerce yorum aldı.
    • 04.12.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 10:11
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    Meli Bendeli'nin yatak pozu

    Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı dikkatleri üzerine çekti.

    Cinsiyet değiştiren oyuncu, yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor.

    Bendeli, ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadaleriyle dikkat çekmişti.

    Paylaşımı dikkat çekti

    Son olarak Instagram hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşan Meli, mini etekli ve yatak pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

    Geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı anları paylaşan Bendeli, değişimiyle  gündeme gelmeye devam ediyor.

    Meli Bendeli nin yatak pozu #1

    Meli Bendeli nin yatak pozu #2

    Meli Bendeli nin yatak pozu #3

    Meli Bendeli nin yatak pozu #4


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