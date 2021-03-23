Euro
9.4158
1.69%
Dolar
7.8599
1%
Altın
438.97
1.11%
Borsa
1.379
0%
Bitcoin
428.646
-2.07%
EXEN Coin
13.00
2.44%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

    Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan'ın evliliği tek celsede bitti.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

    Türkan Şoray’a benzerliğiyle ünlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın 2 yıllık evliliği sona erdi.

    Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

    5 DAKİKA SÜRDÜ

    5 dakika süren davada çift, anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Yalova ve Gültan’ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

    Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir