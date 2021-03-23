Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan'ın evliliği tek celsede bitti.

Türkan Şoray’a benzerliğiyle ünlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın 2 yıllık evliliği sona erdi.

Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

5 DAKİKA SÜRDÜ

5 dakika süren davada çift, anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Yalova ve Gültan’ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.