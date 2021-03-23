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- Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan'ın evliliği tek celsede bitti.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 08:19
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:10
Türkan Şoray’a benzerliğiyle ünlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın 2 yıllık evliliği sona erdi.
Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.
5 DAKİKA SÜRDÜ
5 dakika süren davada çift, anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Yalova ve Gültan’ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.