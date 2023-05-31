Melike Şahin evlendi Şarkıcı Melike Şahin yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile dünya evine girdi.

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Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin evlendi. 6 yıldır Sedat Bey ile birliktelik yaşayan Şahin, sosyal medya hesabından evlilik haberini duyurdu.

"Kara gözlüm"

Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı.

Damadın beyaz takım elbisesinin içinde siyah boğazlı kazak giymesi de dikkat çekti.

Melike Şahin daha önce sevgilisi ile aralarındaki yaş farkıyla gündem olmuştu.