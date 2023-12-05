Melike Şahin'e bir şok daha! Atatürk'e Saygı Projesi'nden çıkarıldı İBB’nin öğretmenler için düzenlediği konserde son anda ‘şiddetli rüzgar’ gerekçesiyle sahneye çıkmayan şarkıcı Melike Şahin'in Atatürk'e Saygı Projesi'nden de çıkarıldığı öğrenildi.

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İstanbul’daki öğretmenler için Artİstanbul Feshane’de düzenlenmesi planlanan Melike Şahin konseri, iptal edildi.

Konser iptal edildikten sonra çeşitli açıklamalar yapan Şahin, gündemden düşmüyor.

Konser iptalinden sonra açıklama yapan Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan ve bir kez daha aynı konuyla sosyal medyada konuşulan şarkıcı, özel bir projeden çıkarıldı.

"Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk ama"

Melike Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşacak albüm çalışmalarından çıkarıldı. ‘Atatürk’e Saygı Albümü’ projesinin yapımcısı Murat Yıldırım, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Şahin’in projeden çıkarıldığını şöyle açıkladı: