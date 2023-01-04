Melis Sezen, 26 oldu

26 yaşına giren ünlü oyuncu Melis Sezen, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

26 oldu

Instagram'da 1,6 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu Melis Sezen, 26 yaşına girdi.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaştı. Sezen'in, "Cennet bahçesi oldu evim çok seviyorum iyi ki, hep birlikte harika bir yıla." notuyla yayınladığı pozlarına beğeni yağdı.