Melis Sezen: Aşık olunca çiçek açıyorum

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Reyitng rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle milyonlarca kitleye ulaşan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

İşinsanı Atilla Bingöl ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, “Sadakatsiz”de canlandırdığı Derin karakterinden kopmasının zaman aldığını itiraf etti:

"Derin'le duygusal bağım vardı"

“2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim bir noktadan sonra mimiklerimiz birbirine karışmış, tepkilerimiz birbirine benzemeye başlamıştı. Ama onun ötesinde çok yoğun bir duygusal bağım vardı onunla, çok uzun süre hem çıkamadım hem de bırakamadım. Bıraktım diyordum kendime, bırakman lazım artık ama bırakamıyordum. Sonra ona veda ettim, tam ne zaman olduğu da bende.”

Geçtiğimiz günlerde işinsanı sevgilisi Atilla Bingöl ile ilk kez objektiflere yakalanan Melis Sezen aşk hayatı hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu, “Âşka ilgili neler düşünüyorsun? Şu an âşık mısın” sorusuna kaçamak bir yanıt verdi:

"Bir yolculuktayım"

“Hiçbir şey bilmiyormuşum. Aşka açtım kendimi demiştim, bir yolculuktayım ve bu bir bilme hali değil.” Sezen, âşık olunca nasıl bir kadın olduğunu da şu sözlerle anlattı:

"Çiçek açıyorum.”

“İçimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Ama bütün yaşamı içimde hissediyorum ve dışarı taşıyorum. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum.”