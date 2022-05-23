Melis Sezen Bali'ye gitti

Sadakatsiz dizisi final yapınca Melis Sezen, soluğu Bali'de aldı.

Son günlerde eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın göğüs dekoltesini eleştirmesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Melis Sezen, dizisi Sadakatsiz'in final yapmasıyla Türkiye'den ayrıldı.

Güzel oyuncu, dizisindeki Derin karekterine veda etti ve soluğu Bali'de aldı.

Vekile gönderme

Sezen, Bali pozlarıyla hayranlarını mest etti. Sezen, üst üste yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sezen'in pozlarına bazı takipçileri ise eski vekile gönderme yaparak "Sütyen giymemişsin yine ahlak bekçilerini kızdıracaksın." yorumlarında bulundu.

"Sütyen yok"

Eski vekil, Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok." demişti.