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    Melis Sezen'in mini elbiseli pozuna yorum yağdı

    Sosyal medyanın aktif isimlerinden Melis Sezen'in iddialı paylaşımı olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 07:21
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    Melis Sezen'in mini elbiseli pozuna yorum yağdı

    Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

    Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.

    Süper mini

    Bordo bir elbise tercih eden güzel oyuncu, takipçilerini büyüledi. Sezen'in pozuna yorum yağdı.

    Melis Sezen in mini elbiseli pozuna yorum yağdı #1

    Melis Sezen in mini elbiseli pozuna yorum yağdı #2


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