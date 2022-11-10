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- Melis Sezen'in mini elbiseli pozuna yorum yağdı
Melis Sezen'in mini elbiseli pozuna yorum yağdı
Sosyal medyanın aktif isimlerinden Melis Sezen'in iddialı paylaşımı olay oldu.
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 07:16
- Güncelleme : 10.11.2022 - 07:21
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.
Süper mini
Bordo bir elbise tercih eden güzel oyuncu, takipçilerini büyüledi. Sezen'in pozuna yorum yağdı.