Melis Sezen'in yeni aşkı Son zamanlarda hem oyunculuğu hem de Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşk yaşıyor.

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60 bölüm sonra ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, geçtiğimiz haftalarda InStyle dergisine röportaj vermişti.

Melis Sezen, aradığı aşkı iş insanı Atilla Bingöl’de buldu. İki sevgili, önceki akşam baş başa yemekteydi.

Saklamadılar

Mekan çıkışı gazetecileri bir anda karşılarında gören Sezen ve Bingöl, kısa süreli şok yaşarken gazetecilerin, “İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?” Soruna cevap ceren sevgililer, “Teşekkür ederiz. Her şey çok yeni” diyerek cevap verdi.

Bingöl’ün özel şoförlü aracıyla mekandan ayrılan sevgililer, daha sonra Maslak’ta bulunan Bingöl’ün sahibi olduğu Esnaf isimli mekana geçti.

"Kendimi keşfetmeye çalışıyorum"

İçsel yolculuğunu anlatan güzel oyuncu, "Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü" açıklamasını yapmıştı.

"Her kadın özgürce yaşamalı"

Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım! İnsanların yürekleri çer çöple dolmuş. Hiçbir kadın hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmamalı. Her kadın özgürce yaşamalı." demişti.