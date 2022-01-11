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    Melis Sütşurup: İyi ki doğdun gelecekteki soyadım

    Sosyetik isim Melis Sütşurup, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Mustafa Sandal'ın doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:21
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    Melis Sütşurup: İyi ki doğdun gelecekteki soyadım

    Melis Sütşurup, sevgilisi Mustafa Sandal için eski şarkılarından göndermeli bir doğum günü paylaşımında bulundu.

    Sütşurup, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi... Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye... İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM"

    Melis Sütşurup: İyi ki doğdun gelecekteki soyadım #1

    Melis Sütşurup: İyi ki doğdun gelecekteki soyadım #2



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