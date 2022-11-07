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    Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil

    Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 10:19
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    Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil

    Katıldığı yarışmada 2011 Türkiye Güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Melisa Aslı Pamuk, bir derginin Kasım ayı sayısı için kamera karşısına geçti.

    Bir yıldır beraber olduğu Mustafa Mert Koç’tan geçtiğimiz aylarda ayrılan güzel oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Pamuk, aşkı, ‘saygı, sevgi, dürüstlük ve anlayış’ olarak tanımladı.

    Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil #1

    İşte Melisa Aslı Pamuk'un açıklamalarından bazıları:

    "Keşke bu dönemde yaşamasaydım"

    "Bu dönemde yaşanan aşklar benim bakış açımın çok dışında. Günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. Bazen keşke aşkın bu kadar hızlı tüketilmediği dönemlerde yaşasaydım diyorum kendime.

    "Tanınmak güzel"

    Çok çalışmak, yeni şeyler üretmek kendimi çok iyi hissettiriyor. Şu sıralar kendimi keşfetme dönemimdeyim. Bir insana ne kadar çok değer verirsen o kadar değersizleştiğini anladım. Bu yüzden hiç kimseyi kendimin önüne koymamayı öğrendim.

    Tanınmak güzel bir duygu. Ama özel bir çabam yok. Çok standart yaşayan biriyim.

    Bir süper kahramanı canlandırmak istiyorum. Cat Woman gibi özel güçlerim olsun, çok iyi dövüşebileyim."

    Melisa Aslı Pamuk: Bu dönemin aşkları bana göre değil #2


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