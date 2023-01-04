Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor

Oyuncu Melisa Döngel, kurduğu tüm hayallerin teker teker gerçekleştiğini söyledi.

Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi çok izlenen dizilerde yer alan Melisa Döngel, Women’s Shine dergisine röportaj verdi.

Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Döngel, hayal kurduğu her şeyin gerçek olduğunu söyledi.

İşte güzel oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

Hayalleri gerçek oldu

"Verdiğim emeğin ve kararların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Gerçeklikten uzaklaşmayan, ayakları yere basan düşler kuruyorum ve oluyor. Kurduğum hayaller tek tek gerçekleşiyor. Bu da bana haz veriyor.

"Şükretmeyi bilirim"

Her zaman şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim. Daha da mutlu olacağım günler için buradayım. Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermek, özgürlüktür. Kardeşim Elif hayatımın merkezi, en değerlim."