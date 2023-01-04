Petrol
81.96
-0.47%
Euro
19.8317
0.33%
Dolar
18.742
0.11%
Altın
1.11
0.43%
Borsa
5627
0.61%
Bitcoin
317.594
-0.18%
BTXN Coin
6.90
7.47%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor

    Oyuncu Melisa Döngel, kurduğu tüm hayallerin teker teker gerçekleştiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 11:32
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor

    Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi çok izlenen dizilerde yer alan Melisa Döngel, Women’s Shine dergisine röportaj verdi.

    Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Döngel, hayal kurduğu her şeyin gerçek olduğunu söyledi.

    İşte güzel oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

    Hayalleri gerçek oldu

    "Verdiğim emeğin ve kararların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Gerçeklikten uzaklaşmayan, ayakları yere basan düşler kuruyorum ve oluyor.  Kurduğum hayaller tek tek gerçekleşiyor. Bu da bana haz veriyor.

    "Şükretmeyi bilirim"

    Her zaman şükretmeyi bilen biri olmaya özen gösterdim. Daha da mutlu olacağım günler için buradayım. Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde vermek, özgürlüktür. Kardeşim Elif hayatımın merkezi, en değerlim."

    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor #1

    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor #2

    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor #3

    Melisa Döngel: Hayallerim gerçek oluyor #4


    Memur ve emekli maaşına refah payı geldi
    Ekonomi

    Memur ve emekli maaşına refah payı geldi

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti
    Gündem

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir