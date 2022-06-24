Melisa Döngel'den siyah-beyaz kareler

Ünlü oyuncu Döngel, olay yaratan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Melis Döngel, son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı.

Siyah - beyaz Melisa

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Döngel, son olarak siyah kostümüyle kamera karşısına geçti.

Siyah-beyaz çekildiği kareleri yayınlayan Döngel, büyük ilgi gördü.