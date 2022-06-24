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    Melisa Döngel'den siyah-beyaz kareler

    Ünlü oyuncu Döngel, olay yaratan pozlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 08:47
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    Melisa Döngel'den siyah-beyaz kareler

    Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Melis Döngel, son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı.

    Siyah - beyaz Melisa

    Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Döngel, son olarak siyah kostümüyle kamera karşısına geçti.

    Siyah-beyaz çekildiği kareleri yayınlayan Döngel, büyük ilgi gördü.

    Melisa Döngel den siyah-beyaz kareler #1

    Melisa Döngel den siyah-beyaz kareler #2

    Melisa Döngel den siyah-beyaz kareler #3


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