Melisa Şenolsun'dan Umut Evirgen'li aşk fotoğrafları

Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşıyor.

3 yıldır aşk yaşayan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz mayıs ayında aşklarına nokta koymuştu. Evirgen, Büyüküstün’ün ardından yeni bir aşka yelken açmakta gecikmedi.

AŞK KARESİ GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda aşkları bomba gibi gündeme düşen Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun aşkı tam gaz devam ediyor.

Melisa Şenolsun kendi sosyal medya hesabından Umut Evirgen ile çekilmiş bu fotoğrafı paylaştı.