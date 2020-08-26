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    Melisa Şenolsun'dan Umut Evirgen'li aşk fotoğrafları

    Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 07:16
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    Melisa Şenolsun'dan Umut Evirgen'li aşk fotoğrafları

    3 yıldır aşk yaşayan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz mayıs ayında aşklarına nokta koymuştu. Evirgen, Büyüküstün’ün ardından yeni bir aşka yelken açmakta gecikmedi.

    AŞK KARESİ GELDİ

    Geçtiğimiz haftalarda aşkları bomba gibi gündeme düşen Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun aşkı tam gaz devam ediyor.

    Melisa Şenolsun kendi sosyal medya hesabından Umut Evirgen ile çekilmiş bu fotoğrafı paylaştı.

    Melisa Şenolsun dan Umut Evirgen li aşk fotoğrafları #1

    Melisa Şenolsun dan Umut Evirgen li aşk fotoğrafları #2

    Melisa Şenolsun dan Umut Evirgen li aşk fotoğrafları #3

    Melisa Şenolsun dan Umut Evirgen li aşk fotoğrafları #4

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