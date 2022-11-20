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- Merve Boluğur ekrana çıkmaya hazırlanıyor
Merve Boluğur ekrana çıkmaya hazırlanıyor
Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Aydın ile evlenen ve 44 gün sonra boşanma kararı alan Boluğur, şu sıralar gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 16:41
Ünlü oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim tarihinde dünyaevine girdiği Mert Aydın ile boşanma kararı aldı.
Henüz evliliklerinin 44'üncü gününe giren çiçeği burnunda çift, İnstagram hesabından ayrılık kararını açıkladı.
Çift 23 Kasım'da boşanmak için hakim karşısına çıkacak.
Evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Ekrana geri dönüyor
Tek başına alışverişe çıkan Boluğur, neşeli halleriyle dikkat çekti. Siyah ağırlıklı tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği müjdesini verdi.
Çarşamba günü boşanma davası olduğunu söyleyen Merve Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.