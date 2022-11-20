Haberler

Magazin Haberleri

Merve Boluğur ekrana çıkmaya hazırlanıyor

Merve Boluğur ekrana çıkmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Aydın ile evlenen ve 44 gün sonra boşanma kararı alan Boluğur, şu sıralar gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi.