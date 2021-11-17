Merve Boluğur, kafa karıştırdı

Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kafaları karıştırdı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Boluğur, son paylaştığı video ile takipçilerini merakta bıraktı.

"SEVGİLİMİN YANINDA BİLE.."

Uzun süredir kalbini aşka kapan Merve Boluğur, erkek arkadaşıyla oldukça kafa karıştıran bir video paylaştı. Videoya düştüğü notun ilk kelimesi okuyanları bir an duraksamasına neden oldu. Ünlü oyuncu, "Çok acayip bir adamsın, sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya derdim içimden. Ben konuşmadan bir mimiğimden anlayan, en kötü günümde ilk aradığım insansın! Koşa koşa gelenimsin. O kadar kıymetli ki benim için, asiliğime katlanan, en çılgın eğlencelerimizde beraber olduğumuz, ihtiyacımı ben söylemeden cevap verenimsin.

"ŞANS BU"

Bir kadın için şans bu. O kadar çok saçma anımız var ki. Hatırlar mısın, sana hiç tanımadığımız bir teknede yemek yiyeceğiz demiştim. Sen de her zamanki gibi normal karşılayarak evet demiştin. Ve daha niceleri. Her yerde ne kadar düzgün yetiştirilmiş olduğundan bahsederim. Romantikliğinle bile birçok erkeğe bin basarsın vallahi örnek alsınlar. Bu arkadaşlığa emek verdiğin için, ilk adımı atarak hayatıma girdiğin için çok teşekkürler serseri. Yeni yaşın şahane olsun." dedi.



