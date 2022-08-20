Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'ın paylaşımına yorum yaptı

Aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan Boluğur, sevgilisinin paylaşımına 'Kocam, jelibonum' yorumlarını yaptı.

Acemi Cadı dizisi ile ünlenen Merve Boluğur, aşk hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medyada takındığı hareketleri ile dikkat çeken Boluğur, kalbini aşka kapattıktan bir süre sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Aranjör Mert Aydın ile dolu dizgin yaşadığı aşkı takipçileri ile sık sık paylaşan Merve Boluğur, bu kez de sevgilisinin paylaşımına yaptığı yorum ile konuşuldu.

"Kocam, jelibonum"

Boluğur, Mert Aydın'ın "İlk ve son aşkımsın" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafa, "Kocam, jelibonum" ifadeleriyle yanıt verdi.

İşte o paylaşım...