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    Merve Boluğur: Tapulu kocam

    Merve Boluğur, müstakbel eşinin yayınladığı fotoğrafa yaptığı yorumla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:42
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    Merve Boluğur: Tapulu kocam

    Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine gireceği DJ Mert Aydın ile önceki gün hayvanat bahçesine gitti.

    Mert Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel." notuyla paylaştı.

    "Tapulu"

    Merve Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt gecikmedi: "Tapulu kocam."

    Merve Boluğur: Tapulu kocam #1

    Merve Boluğur: Tapulu kocam #2

    Merve Boluğur: Tapulu kocam #3


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