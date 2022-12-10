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    Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın buluşma nedeni ortaya çıktı

    Boşanma süreçlerinin ardından sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapan ikilinin, bu soruna bir son vermek adına buluştukları iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 10:28
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    Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın buluşma nedeni ortaya çıktı

    Merve Boluğur ve Mert Aydın ikilisi, evlilikleri kadar boşanma süreçlerinde de gündem oldu.

    53 günlük evliliklerini tek celsede sonlandıran ikili, birbirine sosyal medyadan adeta meydan okudu.

    "Gereksiz insan..."

    boluğur, boşanma sürecisinde, "Çevirdiler şaşkına, lanet olsun aşkına" şarkısıyla sosyal medyadan Aydın'a göndermede bulunmuştu.

    DJ geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte Boluğur'la ilgili sorulara, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok" sözleriyle, oyuncuya gönderme yapmıştı.

    Bunun üzerine ikili, geçtiğimiz gün Karaköy'de birlikte yakalandı.

    Göndermelerin bitmesi için buluştular

    Barışma ihtimali üzerinde durulan ikilinin asıl buluşma nedenleri ortaya çıktı.

    Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin, sosyal medya ve basın yoluyla birbirlerine yaptıkları göndermelerin bitmesi yönünde konuştukları iddia edildi.

    Merve Boluğur ve Mert Aydın ın buluşma nedeni ortaya çıktı #1

    Merve Boluğur ve Mert Aydın ın buluşma nedeni ortaya çıktı #2


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