Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın buluşma nedeni ortaya çıktı

Boşanma süreçlerinin ardından sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapan ikilinin, bu soruna bir son vermek adına buluştukları iddia edildi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın ikilisi, evlilikleri kadar boşanma süreçlerinde de gündem oldu.

53 günlük evliliklerini tek celsede sonlandıran ikili, birbirine sosyal medyadan adeta meydan okudu.

"Gereksiz insan..."

boluğur, boşanma sürecisinde, "Çevirdiler şaşkına, lanet olsun aşkına" şarkısıyla sosyal medyadan Aydın'a göndermede bulunmuştu.

DJ geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte Boluğur'la ilgili sorulara, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok" sözleriyle, oyuncuya gönderme yapmıştı.

Bunun üzerine ikili, geçtiğimiz gün Karaköy'de birlikte yakalandı.

Göndermelerin bitmesi için buluştular

Barışma ihtimali üzerinde durulan ikilinin asıl buluşma nedenleri ortaya çıktı.

Aynı araçla Karaköy'den ayrılan oyuncu ve müzisyenin, sosyal medya ve basın yoluyla birbirlerine yaptıkları göndermelerin bitmesi yönünde konuştukları iddia edildi.