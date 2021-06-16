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    Merve Dizdar herkesi sildi

    Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını sosyal medya hesabından sildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:12
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    Merve Dizdar herkesi sildi

    Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın 'Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyordu. Oyuncu, eşinin çalışma arkadaşlarıyla karşılıklı takipleşiyordu.

    Ancak Dizdar, geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıktı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

    EKİP DE MERVE'Yİ SİLDİ

    Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması, ciddi bir krizin yaşandığı fikrini akıllara getirdi.

    "SORUN YOK"

    Altundaşar ve ekibin basın danışmanı, "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi." açıklamasını yaptı.

    Merve Dizdar herkesi sildi #1

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