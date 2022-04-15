Merve Özbey, çocukluğunu anlattı

Yaklaşık bir buçuk sene önce kaybettiği babası hakkında konuşan Merve Özbey, anlattıklarıyla yürekleri dağladı.

Şarkıcı Merve Özbey, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Küçükken babasının kendisiyle görüşmediğini söyleyen Özbey, geçmişte yaşadığı zor zamanlarını anlattı.

"Babaya ihtiyacım vardı"

Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi.

"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi." diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı." dedi.

"Aradıkça kaçtı"

Bir süre babasının yanına giden Özbey, bir süre sonra bu görüşmelerin eksildiğini belirterek, "Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim." ifadelerini kullandı.

Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey, şu ifadeleri kullandı:

"Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık."