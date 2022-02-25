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    Merve Özbey, ikinci kez hamile

    Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Merve Özbey, ikinci kez anne oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:19
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    Merve Özbey, ikinci kez hamile

    2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına aldı.

    Kızına Elif Özüm adını veren Özbey'in ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Özbey'in bebeğinin cinsiyeti de henüz belli değil. İkili, ikinci bebekleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

    "ÇOK İSTİYORUM"

    Tek çocuk olduğu için her zaman kalabalık bir aile hayalini kurduğunu söyleyen Merve Özbey, bir açıklamasında "Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum. Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" demişti.

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