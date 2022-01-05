Koronavirüs testi pozitif çıkan Merve Özbey, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda test sonucunun pozitif çıktığını belirten Özbey, tedbir çağrısında bulundu.

"NEGATİFE DÖNÜNCE BULUŞACAĞIZ"

Sosyal medyayı aktif kullanan Özbey, paylaşımında “Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız.” dedi.

Özbey, önceden planlanan iki konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, “Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.