Merve Özbey, oğlunun fotoğrafını paylaştı

İkinci kez anne olan oğlu Emir'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kenan Koçak ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen eylül da ikinci kez anne olmuştu.

Sosyal medyada aktif olan Merve Özbey, şimdi ise bebeğinin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

"Merhaba ben Emir"

Merve Özbey, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösteren şarkıcı, "Merhaba ben EMİR. Nam-ı diğer EMİİİİ" sözleriyle paylaştı.

İşte Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın ikinci çocukları Emir bebek...