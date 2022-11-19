Merve Özbey sahneye hamilelik elbisesi ile çıktı

Merve Özbey sahneye hamilelik elbisesi ile çıktı

Geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne alan Merve Özbey'in sahne kostümü dikkat çekti. Başarılı şarkıcının mini beyaz elbisesini hamilelik döneminde de giydiği fark edildi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in konser takvimi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz eylül ayında 2'nci bebeğini dünyaya getiren güzel şarkıcı, doğumdan 2 ay sonra sahnelere döndü.

Konserleri yoğun ilgi görüyor

Konserleri yakından takip edilen şarkıcı sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Özbey son olarak geçtiğimiz akşam Ankara'da bir mekanda sahneye çıktı.

'Ekonomik Merve'

Konserdeki bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Özbey'in hamileyken giydiği ve karnı burnunda poz verdiği mini beyaz kostümüyle yeniden sahneye çıkması dikkat çekti.

Ayrıntıyı fark edenler de 'Ekonomik Merve' yorumunu yaptı.