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    Merve Özbey'in yeni yıl planı

    Merve Özbey, verdiği röportajda yeni yıl dileklerini sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 07:35
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    Merve Özbey'in yeni yıl planı

    Pop müziğin başarılı ismi Merve Özbey, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Özbey konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    "2021 yılı nasıl geçti?" sorusuna Özbey, "Her şeyden önce 2021'de kızım doğdu. Sağlığı iyi daha ne isteyeyim" diyerek yanıtladı.

    "ÖNCE SAĞLIK, GERİSİ YALAN"

    Özbey, yeniyıl beklentilerini sıraladı:

    "Öncelikle şunu söyleyeyim ki önce sağlık sıhhat, gerisi yalan.

    2022'nin ilk çeyreğinde her ay bir Merve Özbey şarkısı dinleyicilerimizle buluşacak"

    Merve Özbey in yeni yıl planı #1

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