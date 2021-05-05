Merve Terim: Kocam suç ortağım

Merve Terim, eşi Ahmet Baran Çetin'e sosyal medya hesabından aşkını haykırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim, 2008’de aşk yaşamaya başladığı Ahmet Baran Çetin ile 2011’de nikah masasına oturmuştu.

Eşine ilk günkü kadar aşık olan Merve Terim, Ahmet Baran Çetin’in doğum gününde bir paylaşım yaptı.

"SÖZÜM YOK"

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Terim, yüklediği aile fotoğrafına; “Seni ne kadar sevdiğimi tarif edecek sözüm yok. Sen benim suç ortağımsın, zor zamanımda rehberim ve hep en sevdiğimsin. İyi ki doğmuşsun da benim en hakiki mutluluğum olmuşsun.” yazdı.