Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, iki kızıyla birlikte yatakta poz verdi.

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÜNAYDIN"

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı. Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı.