Mesut Özil, kraliyet üyelerine komşu oluyor

Mesut Özil Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olacak.

100 milyon dolar kişisel servetinin olduğu konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane alıyor.

49 MLYON TL

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

BECKHAM'LAR DA ORADA

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak.