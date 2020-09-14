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    Mesut Özil, kraliyet üyelerine komşu oluyor

    Mesut Özil Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 12:26
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    Mesut Özil, kraliyet üyelerine komşu oluyor

    100 milyon dolar kişisel servetinin olduğu konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane alıyor.

    49 MLYON TL

    Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

    BECKHAM'LAR DA ORADA

    Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak.

    Mesut Özil, kraliyet üyelerine komşu oluyor #1

    Mesut Özil, kraliyet üyelerine komşu oluyor #2

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