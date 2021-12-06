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    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi

    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi

    Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yeni aldığı 5.5 milyon liralık saatiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 14:14
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    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil, kendine aldığı yeni saatiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    PARAYA ACIMIYOR

    Cristiano Ronaldo gibi saat tutkunu olan Özil, koleksiyonuna yeni bir parça daha kattı. Daha önce kendine 9 milyon liralık Richard Mille RM 6501 model  saat alan Özil, şimdi de sosyal medya hesabından yeni aksesuarıyla poz verdi.

    5.5 MİLYON LİRA

    Ünlü futbolcu, bu sefer dünyaca ünlü marka Patek Philippe Nautilus'in 5711 modeli saatini aldı. Özil, bu saatine tam 400 bin dolar (5.5 milyon lira) verdi.

    Mesut Özil ve ailesi FOTO GALERİ

    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi #1

    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi #2

    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi #3

    Mesut Özil yeni saatine 5.5 milyon lira ödedi #4

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