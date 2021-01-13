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    Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor

    Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Mesut Özil, Çamlıca'dan aldığı villanın içini yaptırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 08:32
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    Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor

    Fenerbahçe transferi öncesi kendi evine yerleşmek isteyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 10 milyon dolara Çamlıca’dan tripleks bir villa aldı.

    DEKORASYON İŞLERİ AMİNE'DE

    Ünlü futbolcu, 3 katli villanın dekorasyon işlerini eşi Amine Gülşe’ye havale etti.

    AİLECE İSTANBUL'DA GELDİLER

    Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için işlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor.

    Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor #1

    Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor #2

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