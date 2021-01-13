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- Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor
Mesut Özil’in Çamlıca’daki yeni evi hazırlanıyor
Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Mesut Özil, Çamlıca'dan aldığı villanın içini yaptırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 08:32
Fenerbahçe transferi öncesi kendi evine yerleşmek isteyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 10 milyon dolara Çamlıca’dan tripleks bir villa aldı.
DEKORASYON İŞLERİ AMİNE'DE
Ünlü futbolcu, 3 katli villanın dekorasyon işlerini eşi Amine Gülşe’ye havale etti.
AİLECE İSTANBUL'DA GELDİLER
Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için işlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor.