Koronavirüse yakalanan Metin Şentürk, sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu.

12 gün önce koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü sanatçı Metin Şentürk'ten güzel haber geldi.

Hastalığı atlattığını söyleyen Şentürk, "Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum.

"NORMALE DÖNMEYE BAŞLADIK"

Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla... Sizleri çok seviyorum.

Çekilecek dert değil...Lütfen dikkat edin." dedi.

Metin Şentürk: Koronavirüs çekilecek dert değil ViDEO

Koronavirüs dolayısıyla hastanede yatan Şentürk, geçtiğimiz haftada tedavi gördüğü odadan şu açıklamayı yapmıştı:

"BİRKAÇ GÜN HASTANEDE MİSAFİR OLACAĞIM"

"Sevgili dostlarım beni merak eden herkese teşekkür ederim. Genel sağlık durumum iyi birkaç gün hastanede misafir olacağım. Bu süreci sizin dualarınızla atlatacağıma eminim kendinize iyi bakın"