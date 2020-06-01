Dolar
6.8076
-0.1862%
Euro
7.5822
0.2141%
Altın
1741.75
0.7187%
Borsa
105520.47
0%
G. Altın
381.312
0.5471%
Bitcoin
64961.17
1.1259%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Metin Şentürk, villasını İranlı şarkıcıya kiraladı

    İranlı fenomen Nili Afshar, Şarkıcı Metin Şentürk'ün kiracısı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 09:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Metin Şentürk, villasını İranlı şarkıcıya kiraladı

    Metin Şentürk, Emirgan'da iki yıldır oturduğu süper lüks villası büyük gelince daha küçük bir eve geçmişti. Şentürk, boş duran villayı İranlı fenomen Nili Afshar kiraladı.

    ŞARKICI OLDU

    Nili, sevgilisi İranlı şarkıcı Pooyan Mokhtari ile bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Nili Afshar, sevgilisinin desteğiyle müziğe de el attı, geçtiğimiz aylarda art arda beş single çıkardı.

    Görüş Bildir