- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Metin Şentürk, villasını İranlı şarkıcıya kiraladı
Metin Şentürk, villasını İranlı şarkıcıya kiraladı
İranlı fenomen Nili Afshar, Şarkıcı Metin Şentürk'ün kiracısı oldu.
- Haber Merkezi
- 01.06.2020 - 09:50
Metin Şentürk, Emirgan'da iki yıldır oturduğu süper lüks villası büyük gelince daha küçük bir eve geçmişti. Şentürk, boş duran villayı İranlı fenomen Nili Afshar kiraladı.
ŞARKICI OLDU
Nili, sevgilisi İranlı şarkıcı Pooyan Mokhtari ile bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Nili Afshar, sevgilisinin desteğiyle müziğe de el attı, geçtiğimiz aylarda art arda beş single çıkardı.