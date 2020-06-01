Metin Şentürk, villasını İranlı şarkıcıya kiraladı

İranlı fenomen Nili Afshar, Şarkıcı Metin Şentürk'ün kiracısı oldu.

Metin Şentürk, Emirgan'da iki yıldır oturduğu süper lüks villası büyük gelince daha küçük bir eve geçmişti. Şentürk, boş duran villayı İranlı fenomen Nili Afshar kiraladı.

ŞARKICI OLDU

Nili, sevgilisi İranlı şarkıcı Pooyan Mokhtari ile bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Nili Afshar, sevgilisinin desteğiyle müziğe de el attı, geçtiğimiz aylarda art arda beş single çıkardı.