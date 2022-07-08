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    Metin Yüncü ve Songül Karlı canlı yayında kavga etti

    Canlı yayında karşı karşıya gelen Metin Yüncü ve Songül Karlı birbirlerine beddua etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:42
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    Metin Yüncü ve Songül Karlı canlı yayında kavga etti

    Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olmuştu. Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Karlı'nın eski kocası geçtiğimiz günlerde beraat etti.

    "Benim paramla karısına araba almış1

    Metin Yüncü ve Songül Karlı, Beyaz Magazin canlı yayınında yüzleşti. Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu eski ses kaydını dinletti. Yıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıkan Karlı açıklamasında "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.

    "Allah belanı versin"

    O sırada yayına bağlanan Metin Yüncü ise iddialara itiraz ederken ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.

    "Yeter ya"

    Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi. Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü. Songül Karlı "Sizin hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

    Metin Yüncü ve Songül Karlı canlı yayında kavga etti #1

    Metin Yüncü ve Songül Karlı canlı yayında kavga etti #2


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