Petrol
94.27
-0.87%
Euro
18.2178
-0.20%
Dolar
17.9654
0.04%
Altın
1.025
-0.19%
Borsa
2882
0.87%
Bitcoin
435.623
-0.20%
BTXN Coin
6.29
-2.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu

    Türkiye’nin efsane müzik grubu MFÖ, uzun zaman sonra ilk kez İstanbullu sevenleriyle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu

    Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sahnelere dönmesiyle MFÖ uzun bir aradan sonra tam kadro olarak ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi.

    "Hasret kalmışız"

    Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede MFÖ, “Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız” sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

    Binlerce müziksevere unutamayacakları bir gece yaşatan efsane grubun sahnesinde büyük bir coşku yaşandı.

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu VİDEO

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu #1

    MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu #2


    İlginizi Çekebilir

    Bekçilik spor mülakatları ne zaman yapılacak? Fiziki yeterlilik sınavı tarihi..
    Yaşam

    Bekçilik spor mülakatları ne zaman yapılacak? Fiziki yeterlilik sınavı tarihi..

    Nurgül Yeşilçay, düğünde
    Magazin

    Nurgül Yeşilçay, düğünde

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir