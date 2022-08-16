Türkiye’nin efsane müzik grubu MFÖ, uzun zaman sonra ilk kez İstanbullu sevenleriyle buluştu.

Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sahnelere dönmesiyle MFÖ uzun bir aradan sonra tam kadro olarak ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi.

"Hasret kalmışız"

Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede MFÖ, “Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız” sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

Binlerce müziksevere unutamayacakları bir gece yaşatan efsane grubun sahnesinde büyük bir coşku yaşandı.

MFÖ uzun bir aradan sonra buluştu VİDEO